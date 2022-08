Anne Heche, l’attrice del remake di “Psyco” cerebralmente morta dopo incidente automobilistico

(Foto dal profilo Instagram di Anne Heche)

ROMA – “Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva“. Non lascia molte speranze l’ultimo comunicato rilasciato dalla famiglia dell’attrice statutitense, coinvolta lo scorso 5 agosto in un grave incidente: la 53enne si è schiantata con la sua Mini Cooper contro una casa a Los Angeles. A seguito dell’impatto, l’auto ha preso fuoco. Da subito le condizioni erano apparse gravi, dal 9 agosto è in coma.

Heche, celebre per i suoi ruoli nel remake di “Psyco” del 1998 e “Donnie Brasco” e protagonista del gossip per la sua storia con la conduttrice Ellen Degeneres, in ospedale è poi stata sottoposta ai test tossicologici ed è risultata positiva alla cocaina.

SI VALUTA LA DONAZIONE DEGLI ORGANI

Secondo la nota ufficiale, l’addio sarebbe solo questione di ore: “È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali”.

