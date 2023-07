Dai ‘gigolò’ De Sica-Sermonti a Valentina Nappi ‘spirito guida’, Prime Video svela le novità

ROMA – Christian De Sica e Pietro Sermonti nei panni di due gigolò nella serie ‘Gigolò per caso’, la sex worker Valentina Nappi ‘spirito guida’ di Diana Del Bufalo nel film ‘Pensati sexy’ e Chiara Martegiani protagonista di ‘Antonia’, una serie che parte dal tema dell’endometriosi per raccontare la ricerca di se stessi quando crollano le certezze. E ancora, il film di Natale con Lillo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti e Claudio Santamaria, ‘Il migliore dei mondi’ di Maccio Capatonda’, lo show musicale ‘Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna’ con Dargen D’Amico’, ‘Amazing’ con Fabio De Luigi. Prime Video ha svelato oggi le novità in arrivo sulla piattaforma nei prossimi mesi. Non mancheranno gli attesi ritorni come i Me Contro Te con la seconda stagione de ‘La famiglia reale’, ‘Sono Lillo 2’, ‘Celebrity Hunted 4’, i Ferragnez con l’episodio speciale girato durante il Festival di Sanremo, ‘Monterossi 2’ con Fabrizio Bentivoglio e ‘Prisma 2’. “Il nostro impegno è quello di investire sempre di più in Italia e, al tempo stesso, creare qualcosa che possa intrattenere i Paesi in cui siamo presenti. Vogliamo alzare l’asticella ogni giorno portando anche i talenti nostrani in tutto il mondo. Ne è un esempio ‘Citadel: Diana’, il capitolo italiano della serie dei fratelli Russo con Matilda De Angelis”, ha dichiarato Marco Azzani, country managing director di Prime Video Italia, al Prime Video Presents che si è tenuto al Cinema Barberini di Roma.

PRIME VIDEO PRESENTA, GIGOLÒ PER CASO CON DE SICA E SERMONTI

‘Gigolò per caso’ (in arrivo nel 2023) è una serie comedy in 6 episodi diretta da Eros Puglielli con un cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica. Accanto a loro anche Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, e le special guest star Isabella Ferrari, Gloria Guida e Virginia Raffaele. “A seguito della malattia del padre (De Sica) – si legge sulla sinossi – con il quale ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata. “È una serie di gran classe. Io sono nuovo al mondo della serialità, ho fatto solo una fiction Rai con Ornella Muti”, ha detto De Sica. “Con Pietro ci siamo trovati subito. Dopo anni con Boldi questa è stata una passeggiata di salute”, ha aggiunto l’attore con ironia”.

PRIME VIDEO PRESENTA, ‘ANTONIA’ TRA ENDOMETRIOSI E RICERCA DI SÉ

Nel 2024 arriverà ‘Antonia’, la serie ideata da Chiara Martegiani, che ne è anche protagonista. È una ironica serie dramedy in sei episodi che ruota intorno a una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Antonia ha trovato una sorta di equilibrio nella giungla urbana di Roma, ma al suo 33esimo compleanno, ogni cosa va a rotoli e lei finisce in ospedale, dove scopre di avere l’endometriosi. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà un’occasione per conoscersi e smettere di scappare. La serie è diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea e vede nel cast anche Mastandrea, Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Anna Chiara Caselli. “Questa serie nasce dall’esigenza di raccontare una crisi che ho avuto a 32 anni”, ha raccontato Martegiani. “Durante le lavorazioni di ‘Antonia’ ho scoperto di avere l’endometriosi. È un tema attuale perché colpisce molte donne e io ne parlo con un linguaggio ironico e comico. Non è un film sull’endometriosi ma sulla ricerca di se stessi quando un imprevisto ti piomba nella vita e devi fare qualcosa, prendere delle scelte”, ha concluso la protagonista e ideatrice. “Io sono qui per abbassare le aspettative di tutti”, ha detto Mastandrea con la sua inimitabile ironia. “È stato complicato avere due ruoli. Però per me è stato importante raccontare un maschio diverso, un maschio fragile che non ha paura di avere debolezze. Questo ritratto non fa parte del nostro immaginario ed è arrivato il mondo di raccontarlo. Inoltre – ha proseguito l’attore – è stato importante raccontare l’endometriosi. Quando scopri di averla ti dicono che hai davanti solo due possibilità: o diventi madre oppure no. Oggi viviamo in una società in cui l’essere donna passa per la maternità. Se non sei madre non vieni riconosciuta come donna”.

PRIME VIDEO PRESENTA: ‘NO ACTIVITY – NIENTE DA SEGNALARE’ CON BALSAMO, FANELLI, SIGNORIS E PAPALEO

Il prossimo anno su Prime Video debutterà ‘No Activity – Niente da segnalare’, serie comedy in 6 episodi con Fabio Balsamo, Alessandro Tiberi, Carla Signoris, Maccio Capatonda, Luca Zingaretti, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Francesco Pannofino, Tommaso Ragno, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Sara Lazzaro ed Edoardo Ferrario. Due criminali (Papaleo e Balsamo) in attesa di un carico importante, due poliziotti (Zingaretti e Tiberi) in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale (Signoris e Fanelli) pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un’attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. “Nel frattempo succede di tutto”, ha svelato Signoris, che ha aggiunto: “Io ed Emanuela non riuscivamo a smettere di ridere. Abbiamo avuto difficoltà a finire le scena”. “Pensa se la serie non fa ridere e ci vediamo solo noi che ridiamo”, ha detto Fanelli. “Io e Zingaretti siamo come i vecchietti del Muppets Show, ci siamo ispirati a loro”, ha svelato Tiberi.

PRIME VIDEO PRESENTA, PENSATI SEXY CON DIANA DEL BUFALO E VALENTINA NAPPI

Attesissimo è il film ‘Pensati sexy’ (in arrivo nel 2024), diretto da Michela Andreozzi con protagonista Diana Del Bufalo e come spirito guida c’è la sex worker Valentina Nappi. Nel cast anche Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci e Fabrizio Colica. Prodotto da Fabula Pictures, il film segue Maddalena ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo. Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice. “Questo film affronta l’inadeguatezza femminile e va in profondità per raccontare noi stessi. Il corpo è una conseguenza. Sono soddisfatta perché finalmente ho fatto una commedia davvero scorretta”, ha detto Andreozzi. “Io non ho mai avuto problemi con il mio corpo, con la mia autostima. Nel ruolo di spirito guida mi ci sono trovata bene”, ha raccontato Nappi, che ha sottolineato come il piacere non abbia “nulla a che fare con la forma. Abbiamo tutti diritto alla piacere. Fino ad oggi ho cambiato spesso forma”. La sex worker ha poi concluso: “Sono entusiasta di partecipare a questo progetto perché si dicono tante cose brutte e sbagliate sul porno. Questo, invece, è un film pop che fa vedere gli aspetti positivi”. Per questo film “mi hanno messo delle protesi per aumentare di peso, servivano 10 chili in più. Mi sono rivista in questo personaggio, in passato anche io non mi sentivo bene con il mio corpo”, ha raccontato Diana, che ha aggiunto: “Ci sono delle scene di sesso con Bova molto belle”.

PRIME VIDEO PRESENTA, FABIO DE LUIGI È ‘AMAZING’

Entro il 2023 arriva Fabio De Luigi con ‘Amazing – Fabio De Luigi’. In questo show De Luigi sta per ricevere un premio alla carriera, ma ne farebbe a meno perché le celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta. “Nel mio tragitto per arrivare sul palco ci saranno una serie di scherzetti. Sarò vittima di alcuni amici come Virginia Raffaele, Marco Mengoni, Gialappa’s, Elio e Diego Abatantuono”, ha detto l’attore, comico e regista. “Questo show propone un linguaggio innovativo per cercare di restituire un programma con diverse idee di intrattenimento”, ha concluso.

PRIME VIDEO PRESENTA, DARGEN D’AMICO ALLA GUIDA DI KARAOKE NIGHT

Questo autunno arriva su Prime Video ‘Karaoke Night – Talenti senza vergogna’, lo show (prodotto da Stand by me in collaborazione con Prime Video) in 4 episodi condotto da Dargen D’Amico. Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani e Tommaso Zorzi si sfidano per una notta intera a colpi di hit e vecchi classici italiani e internazionali. Vincerà chi si sarà divertito di più e si sarà messo più in gioco dimostrando di essere un vero talento senza vergogna. Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e irresistibili stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance.

PRIME VIDEO PRESENTA, IN ARRIVO ‘IL MIGLIORE DEI MONDI’ DI MACCIO CAPATONDA

Tra i progetti più attesi anche ‘Il migliore dei mondi’ (in uscita nel 2023) diretto da Marcello Macchia (aka Maccio Capatonda), che ne è anche protagonista. Una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video, il film immagina un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli Anni 90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un’avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé. Nel cast anche Pietro Sermonti e Martina Gatti.

PRIME VIDEO PRESENTA, ‘ELF ME’ È IL FILM DI NATALE CON LILLO, FOGLIETTA E GUZZANTI

Non è Natale senza un film a tema. Prime Video ha presentato ‘Elf Me’ diretto dagli YouNuts!, co-prodotto da Lucky Red, Goon Films di Gabriele Mainetti e Amazon Studios, con protagonisti Lillo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Claudio Santamaria (nei panni di un villan che parla burino) e Federico Ielapi. “Siamo bravi a raccontare favole con effetti speciali. Anche noi possiamo permetterci di fare storie di fantasia che fanno sognare. Non bisogna andare all’estero, possiamo farlo anche qui”, ha detto Lillo. “Quando mi hanno detto che avrei interpretato un elfo ho accettato senza pensarci un attimo”, ha ricordato Guzzanti. “Finalmente i miei figli possono vedere per intero un film che faccio, di solito gli faccio guardare quello che faccio ma devo saltare qualche scena non adatta a loro”, ha detto Foglietta. “In questo family di Natale si trova un grande livello di intrattenimento, è un film scorretto ma non tradisce il messaggio natalizio. Interpreto una giocattolaia – ha proseguito l’attrice – è un personaggio romantico, portatrice sana di natalità. Crede negli elfi. Lei difende la fantasia, il suo immaginario infantile e crede nell’artigianalità”.

PRIME VIDEO PRESENTA: IN ARRIVO ‘LOL’, ‘EVERYBODY LOVES DIAMONDS’ E ‘SUL PIÙ BELLO – LA SERIE’

In listino anche: ‘Everybody Loves Diamonds’, la serie che racconta la storia vera di Leonardo Notarbartolo (definito l’Arsenio Lupin italiano), interpretato da Kim Rossi Stuart, autore di uno dei più grandi furti del nostro tempo messo a segno nel 2003 al World Diamond Center di Anversa. Nel cast anche Anna Foglietta, Leonardo Lidi, Carlotta Antonelli, GianMarco Tognazzi, Rupert Everett e Malcom Mcdowell; ‘Sul più bello – La serie’ (prodotta da Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video), tratta dalla trilogia cinematografia di successo e in arrivo nel 2024 con protagonisti Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Giancarlo Commare e Diego Giangrasso; ‘Prova Sa Sa 2’ con Frank Matano alla guida dei performer Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo; infine ‘LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro’ e ‘LOL: Chi ride è fuori’.