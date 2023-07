‘Roma showcase’, brand italiani in mostra al Tempio di Vibia Sabina e Adriano

ROMA – Promuovere i giovani designer e i brand indipendenti della moda italiana che producono nel nostro Paese. È l’obiettivo di ‘Roma showcase’, concepito come un’esposizione collettiva, una vetrina promozionale al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, che offre ai brand del settore (18 in questo caso) l’opportunità di presentare le proprie collezioni di abbigliamento e accessori a un vasto pubblico. L’evento, che durerà fino al 13 luglio (ore 10.30-18.30, ingresso libero), è stato promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma.



Si tratta di un’importante opportunità per incontrare addetti ai lavori e pubblico che così possono conoscere alcune delle novità più interessanti dell’ultima stagione. L’iniziativa rientra nelle attività che la Camera di Commercio di Roma, insieme alla Regione Lazio e a Roma Capitale, stanno mettendo in campo, per continuare a supportare e valorizzare la moda, un settore fondamentale del Made in Italy, apprezzato per la sua qualità in tutto il mondo.



“Sostenibilità, innovazione e sostegno ai giovani. Questi i valori su cui la Camera di Commercio di Roma ha sempre lavorato per garantire il sostegno ai brand del nostro territorio e dell’intero Paese- ha dichiarato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma- In questi anni come Camera di Commercio di Roma abbiamo sempre garantito un sostegno, investendo numerose risorse a tutte le iniziative sulla moda, concentrando, in particolare la nostra attenzione sui giovani talenti, alcuni dei quali hanno avuto la possibilità di esprimere la propria abilità creativa e farsi apprezzare a livello nazionale e internazionale vincendo premi e riconoscimenti di altissimo livello. L’impegno della Camera di Commercio di Roma sulla moda resta immutato, solido e costante, e questo format è la dimostrazione che non si vuole abbandonare l’eredità di quanto fatto finora, garantendo la continuità del lavoro svolto, supportando un settore che crea ricchezza e favorisce la crescita del Pil del nostro territorio e dell’intero Paese favorendo la crescita dei giovani talenti emergenti”.



A esporre le loro creazioni in sono: Annagiulia Firenze, Aru Eyewear; Cartalana; Dotzero; Flavia Valentini; Francesca Cottone; Igreen gadgets; Invaerso; Jajo Madeinitaly; Jerelyn creado; Kilesa; Krocette; Maria Patrizia Marra; Moroseta; Orequo; Pyla Jewellery; Ritha; Vu Elle Jewels.