Investì e uccise il 18enne Valdiserri su un marciapiede, condannata a 5 anni

ROMA – Cinque anni di carcere. Questa la condanna per Chiara Silvestri, la 24enne che la notte del 19 ottobre scorso a Roma ha investito e ucciso Francesco Valdiserri, mentre il ragazzo camminava su un marciapiede di via Cristoforo Colombo. La sentenza del Gup Valerio Savio è arrivata al termine del processo svolto con il rito abbreviato, con la richiesta del pm che era di 4 anni e mezzo per omicidio stradale aggravato (la ragazza guidava con un tasso alcolemico di tre volte superiore al consentito).

