Torna Vesuvius Film Festival. Lucia Cassini madrina della quarta edizione

NAPOLI – Sarà Lucia Cassini la madrina della prossima edizione, la quarta, del Vesuvius Film Festival il concorso cinematografico promosso dall’associazione Arteggiando e ideato e diretto dalla presidente dell’associazione Giovanna D’Amodio. Presidente di giuria 2023 il conduttore televisivo Gianni Ippoliti.

VERSO UN FESTIVAL AMBIENTALE CAMPANO

“Il festival nella sua evoluzione – spiega D’Amodio – promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico nel campo ambientale, cercando di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza ecologista nelle giovani generazioni, per la salvaguardia dell’ecosistema ambientale, diventando a pieno titolo un Festival ambientale campano”.

Obiettivo del Vesuvius Film Festival è quello di dare visibilità a opere di registi ed artisti sia indipendenti che professionisti e promuovere la cultura dell’immagine. Nato come concorso di cortometraggi sociale e delle arti, esteso poi a spot e docufilm, aspira a divenire nella sua evoluzione una vetrina per la promozione di film di interesse ambientale, appartenenti al circuito del cinema indipendente e non solo.

Pensato per vivaci confronti tra addetti del settore, il festival è suddiviso in due sezioni: la prima, ‘Istruzione e società’ che vede concorrere scuole, università, accademie e associazioni; la seconda sezione, ‘Cinema’ dove partecipano registi vari.

Vesuvius Film Festival è in collaborazione con il centro studi TE.AM e con il Museo della Pace – Fondazione Mediterraneo e gemellato con il Festival The Diamond of the Heart.

GIORNATE DI ANTEPRIMA E PREMIAZIONE

15 giugno 2023/ dalle 17:30 – Premiazioni sezione Istruzione e società

La premiazione avrà luogo a Napoli, nell’auditorium del Consiglio regionale ( Isola C3, Centro Direzionale)



23 giugno/ dalle 17:30 – Premiazioni sezione Cinema

La premiazione si terrà sempre a Napoli, all’auditorium La Porta del Parco di Bagnoli. Seguirà cocktail di gala, riservato ad autorità, comitato organizzativo e concorrenti del Festival. Il galà di premiazione, vedrà il contributo artistico di cantanti e personaggi dello spettacolo della scena italiana e noti personaggi internazionali, tra cui il Dj Avoria, direttamente da Cannes, la cantante francese Myriam Sab, la produttrice di Hollywood Olympia Gellini, anche direttrice del Family Film Awards. Durante la cerimonia di premiazione, verrà consegnato il premio alla carriera a Lucia Cassini, madrina della IV Edizione del Festival



4/5/6/7 luglio – Proiezione dei film vincitori del concorso e di alcuni video fuori concorso della rassegna della Fondazione Mediterraneo ‘La Campania delle emozioni’.