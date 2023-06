Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 giugno 2023

E’ MORTO SILVIO BERLUSCONI, AVEVA 86 ANNI

Silvio Berlusconi si è spento questa mattina a 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni del Cavaliere sono precipitate dopo l’ennesimo ricovero nei giorni scorsi per normali accertamenti. Già ad aprile Berlusconi aveva dovuto curare un’infezione polmonare legata a un caso di leucemia cronica, mai resa nota prima. Con Berlusconi, presidente del Consiglio per la prima volta nel 1994 e alla guida di quattro governi fino al 2011, finisce un pezzo di storia italiana. Per anni capo della coalizione di centrodestra, a settembre era stato rieletto dopo nove anni in Senato sotto la guida del primo governo Meloni. La salma è stata spostata ad Arcore, mentre i funerali di Stato sono in programma mercoledì al Duomo di Milano alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La premier Meloni ha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali in segno di rispetto. Bandiere a mezz’asta a palazzo Chigi. Rinviata anche la direzione del Pd, mentre le attività d’Aula della Camera saranno sospese oggi e domani.

MORTE BERLUSCONI, LE REAZIONI DEL MONDO DELLA POLITICA

Coro unanime di condoglianze da parte del mondo della politica nazionale e internazionale alla morte di Silvio Berlusconi. Avversari e alleati si sono uniti in un commosso ricordo del politico, dell’imprenditore e dello sportivo. Sergio Mattarella ha evocato la sua grande umanità: “Ha segnato la storia della nostra Repubblica”, dice il Capo dello Stato. Per la premier Giorgia Meloni, si tratta di uno degli uomini più influenti della storia d’Italia”. Parole dolci anche dall’opposizione, con la segretaria dem Elly Schlein che in segno di rispetto ha deciso di rinviare la direzione del partito e con il leader M5S Giuseppe Conte che ne ha ricordato “il coraggio, la passione e la tenacia”. Cordoglio anche da Papa Francesco. Il Santo Padre ha inoltrato ai familiari la sua vicinanza per la perdita di un protagonista della vita politica italiana. Infine il ricordo di Vladimir Putin. Per il presidente russo, Berlusconi “è stata una persona cara e un vero amico”.

ADDIO A BERLUSCONI, ANCHE LO SPORT IN LUTTO

Anche il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Considerato il ‘re Mida’ del calcio, il Cavaliere aveva portato il Milan a vincere 29 titoli in 31 anni, dal 1986 al 2017. E poi il Monza, di cui era presidente dal 2018, alla promozione in Serie A. Una pioggia di messaggi di commiato è arrivata dai campioni della massima serie, da Maldini a Buffon, da Gullit ad Ancelotti. Mentre il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rivelato di aver proposto di conferire all’ex premier il Collare d’oro al merito sportivo alla fine di questo anno.

PAPA AL GEMELLI, DECORSO POST OPERATORIO REGOLARE

Il decorso post operatorio del papa, ricoverato sei giorni fa al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento all’addome, continua ad essere regolare. “Papa Francesco continua ad alimentarsi normalmente”, spiega il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il Santo Padre questa mattina ha ricevuto la comunione e successivamente si è dedicato alle attività lavorative. Dopo aver seguito la Messa in diretta televisiva e aver recitato l’Angelus, il Papa ha poi pranzato con le persone che lo assistono nell’appartamento privato dell’ospedale.