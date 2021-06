Sondaggio Dire-Tecnè, M5s a guida Conte? Per 51% degli italiani va a sinistra

ROMA – Dove si collocherà il ‘nuovo’ Movimento 5 Stelle guidato dall’ex premier Giuseppe Conte? Secondo il 51% degli italiani la sua naturale destinazione sarà a sinistra, sarà invece un partito di centro per il 16% e andrà a destra per il 4%. Non avrà una identità precisa e potrà fare alleanze sia a destra che a sinistra, come accaduto in questi anni di Governo, per il 29% degli intervistati. E’ quanto rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate l’11 giugno su un campione di mille casi.

LEGGI ANCHE: Sondaggio Dire-Tecnè: la fiducia nel Governo continua a crescere, Draghi il leader più amato

LEGGI ANCHE: Sondaggio Dire-Tecnè: Fratelli d’Italia guadagna consensi e insidia la Lega