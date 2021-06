Sondaggio Dire-Tecnè: Fratelli d’Italia guadagna consensi e insidia la Lega

ROMA – Continua la scalata di Fratelli di Italia che conquista un ulteriore 0,1% e si porta a poco più di un punto dalla Lega ancora in testa nei sondaggi. E’ quanto rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate l’11 giugno su un campione di mille casi.

Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 19,8% con un +0,1% rispetto alla scorsa settimana. La Lega è al 20,9% con lo 0,1% di gradimento in meno rispetto 7 giorni fa. Terzo partito il Pd che, con fa un piccolo balzo in avanti dello 0,4% e con il 19% si avvicina al partito di Giorgia Meloni. Perde ancora il Movimento Cinque Stelle (-0,3%) che si ferma al 16%. Forza Italia guadagna uno 0,1% e si conferma al quinto posto con il 9,1%. Segue Azione (+0,1%) al 3%, Italia Viva (+0,2%) al 2,1% e Sinistra Italiana (-0,3%) al 2%. E ancora, un +0,1% per i Verdi ora all’1,8%, la nuova formazione di Toti e Brugnaro, Coraggio Italia che perde mezzo punto di percentuale e si attesta all’1,4% a pari merito con +Europa che guadagna uno 0,1%.

