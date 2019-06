“Chi l’ha visto?”, “Una notte da leoni 2” e “Un matrimonio da favola”: i programmi stasera in tv

Pompei, 79 d.C. Mentre il Vesuvio erutta distruggendo la città, lo schiavo Milo, diventato famoso gladiatore, deve salvare l’amata Cassia, figlia di un mercante promessa in sposa a un senatore. Con Kit Harrington, il Jon Snow de “Il Trono di Spade”.

Commedia firmata da Carlo Vanzina, con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti e Stefania Rocca. Daniele sta per sposare la figlia del presidente di una banca di Zurigo presso la quale è impiegato. In vista del gran giorno decide di chiamare i suoi ex compagni di liceo, che non vedeva dai tempi della maturità. L’evento diventa l’occasione per ritrovarsi e fare il punto delle vite di tutti, magari con la speranza di cambiarne qualcuna.

Rai 3 Chi l’ha visto? | 21.20

Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca con Federica Sciarelli.

Sequel della commedia “Una notte da leoni”. A due anni dalla folle notte di Las Vegas, i 4 amici vanno a Bangkok per il matrimonio di Stu, con l’intenzione di non esagerare stavolta.

Il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospitera’ personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa

Dall’omonimo romanzo di R. Crais. Bruce Willis e’ un negoziatore tormentato dai sensi di colpa. Ora a essere in pericolo sara’ la sua famiglia.

Alla scoperta del mondo con i grandi documentari presentati da Andrea Purgatori

Tv8

Black Hawk Down | 21.30

Film del 2001 diretto da Ridley Scott. Quella che doveva essere una missione usa a basso rischio in Somalia per catturare un signore della guerra, si trasforma in un massacro.

Nove

Nations League F (live)Italia – Corea del Sud | 21.30

La Nazionale italiana di volley è pronta a continuare il proprio cammino nella quarta tappa della Nations League 2019.

Real Time

Famiglie ritrovate | 21.15

Le storie toccanti di persone adottate che hanno vissuto per tutta la vita la sofferenza della separazione dai loro genitori naturali e che decidono di intraprendere un viaggio per ritrovarli. In ogni episodio una ricerca lunga e difficile li porterà finalmente a conoscere il volto di chi li ha messi alla luce.