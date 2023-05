Eurovision 2023 tricolore, Marco Mengoni e Mahmood si incontrano dietro le quinte

ROMA – L’Eurovision quest’anno è più tricolore che mai. Sono tanti gli italiani che saliranno sul palco della Liverpool Arena nella finale di domani sera, in onda su Rai 1, RaiPlay, Rai Italia e Rai Radio 2 a partire dalle 20.40.

Marco Mengoni sarà il portabandiera del nostro Paese con “Due vite”, ci sarà poi Alessandra Mele per la Norvegia con “Queen of Kings”. Sul palco, come primo ospite italiano in un’edizione non organizzata dal nostro Paese, ci sarà Mahmood. L’artista si esibirà con “Imagine” di John Lennon accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra in un momento corale intitolato “The Liverpool Songbook”.

Il cantautore è alla sua terza presenza a Eurovision: ha rappresentato l’Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano “Soldi” e ha fatto il bis lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo l’affermazione a Sanremo 2022 con “Brividi”.

Su Twitter impazza il suo in bocca al lupo a Marco Mengoni. I due si sono incontrati dietro le quinte durante le prove di oggi.

E con questo si può dire che l'Eurovision 2023 ci ha dato piena soddisfazione e chi se ne frega della classifica…

Ale e Marco dovevano incontrarsi in quel di Liverpool per darci questa interazione e l'aggiornamento della foto di una vita fa 😅#mengoni #mahmood pic.twitter.com/TddLsv1MqZ — Clara (@MariaclaraPra) May 12, 2023

IL VOTO IN FINALE

Durante la finale cambierà il sistema di votazione che diventa misto: oltre al Televoto (ma gli italiani non possono votare per l’artista che rappresenta il nostro Paese) entrerà in campo il voto delle Giurie, formate da professionisti dell’intrattenimento. Le giurie internazionali assegneranno il 49.7% dei punti in palio, il voto del pubblico il 50.3%.