Totti: “Emozionato per il David di Donatello al documentario su di me”

ROMA – “Prima i Nastri D’Argento e ieri sera il David di Donatello come miglior documentario per ‘Mi chiamo Francesco Totti’. Due premi prestigiosi per il cinema italiano che mi rendono davvero orgoglioso ed emozionato“. Assente alla premiazione, Francesco Totti ha voluto ringraziare attraverso i social per il nuovo riconoscimento avuto per il documentario diretto da Alex Infascelli.

In corsa per il premio come miglior documentario del 2021, c’erano anche Entierro, Faith, Guerra e pace, Il caso Braibanti, Notturno, Pino, Punta Sacra, The Rossellinis, Welcome Palermo. A ritirare il premio il regista, consegnato da un altro tifoso romanista, l’attore Pierfrancesco Favino.

“Grazie e complimenti davvero ad Alex Infascelli e a tutta la squadra- ha scritto ancora l’ex capitano della Roma- che ha lavorato veramente notte e giorno per un progetto nel quale abbiamo creduto sin da subito tutti”, ha concluso ringraziando soprattutto i tifosi, “mi avete sempre dimostrato tantissimo affetto”.

