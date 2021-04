Turismo, Bonaccini e Zaia dicono no alle isole ‘Covid free’: “Idea da rigettare”

BOLOGNA – L’Emilia-Romagna stoppa l’idea delle isole Covid-free emersa in questi giorni. E insiste invece sulla proposta del passaporto vaccinale. Lo mette in chiaro il governatore Stefano Bonaccini, questa mattina via social network, dopo la presa di posizione del suo assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

“Mi auguro che il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, rigetti immediatamente la proposta di isole covid free – ammonisce Bonaccini – non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre“.

Piuttosto, insiste il presidente, “il Governo si dia da fare perchè arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo”.

ZAIA: “ISOLE COVID FREE? PER ME È TUTTO IL VENETO”

L’idea delle ‘isole Covid free’ non convince il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che oggi in conferenza stampa chiarisce che per lui l’isola Covid free è tutto il Veneto.

“Non esiste che io vada a immunizzare una località a scapito delle altre… Se qualcuno lo vuole fare in giro per l’Italia lo fa con i vaccini suoi. Ma non ci devono essere forniture perché vuol dire che li porti via anche a me”.

Al di là di questo, poi, “c’è un tema etico“, perché ad oggi le direttive prevedono che si dia priorità ad anziani e soggetti fragili, mentre “fare località Covid free vuol dire che tu vai a vaccinare 20enni e 30enni“, conclude Zaia.

MUSUMECI: “ISOLE COVID-FREE NON È PRIVILEGIO, DECIDE ROMA”

La tesi delle isole minori Covid-free “non è improntata al privilegio ma è solo la consapevolezza di potere mettere al sicuro una piccola fascia di popolazione senza grossi sacrifici, tuttavia se Roma dirà ‘no’ ci allineeremo alle decisioni del governo nazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a SkyTg24.

DE LUCA: “ISOLE COVID FREE, NON CHIEDEREMO AUTORIZZAZIONE A ROMA“

“La Campania lavorerà per avere le isole Covid Free. La Campania andrà avanti e non chiederà l’autorizzazione a nessuno, né a Roma né a Bruxelles né alle Nazioni unite”. Lo assicura Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, interpellato a margine di una visita a Benevento sul ‘no’ di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, all’avvio di una campagna vaccinale nelle isole. “Riteniamo prioritario – ribatte De Luca – il rilancio del comparto turistico in Campania. O si fa oggi questa campagna vaccinale oppure perdiamo un altro anno di turismo che significa lasciare decine di migliaia di stagionali senza pane”.