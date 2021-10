Appalti truccati e corruzione elettorale, il consigliere regionale della Campania Savastano agli arresti domiciliari

NAPOLI – Eseguita questa mattina una misura cautelare, che dispone gli arresti domiciliari, nei confronti di Nino Savastano, consigliere regionale della Campania eletto nel 2020 ed esponente del movimento Campania Libera. Savastano è stato consigliere comunale a Salerno, poi assessore (sempre a Salerno) nelle giunte dell’allora sindaco Vincenzo De Luca e del primo cittadino rieletto Vincenzo Napoli, quindi consigliere provinciale. Oggi in Consiglio regionale fa parte del gruppo consiliare di maggioranza Campania Libera – Noi Campani – Psi. La misura, eseguita questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Salerno, rientra nell’ambito di un’inchiesta della procura di Salerno.

NINO SAVASTANO, REATI CONTESTATI

Giovanni Savastano è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale. Degli stessi reati dovrà rispondere Fiorenzo Zoccola, presidente di una cooperativa sociale e gestore di fatto di diverse altre cooperative che avevano in gestione la manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio del Comune di Salerno. Nei suoi confronti è stata eseguita una misura applicativa della custodia in carcere. L’operazione è stata eseguita questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Salerno che hanno dato esecuzione a una ordinanza cautelare emessa dal Gip del tribunale di Salerno su richiesta della procura salernitana. Nell’ambito dell’indagine, Luca Caselli, dirigente del settore ambiente del Comune di Salerno, è finito ai domiciliari ed è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti inerenti l’aggiudicazione di appalti. Stesse accuse mosse nei confronti di imprenditori di fatto, titolari delle cooperative aggiudicatarie degli appalti, per i quali è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Salerno.