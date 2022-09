Fedez e Ferragni con Mattarella al Gp di Monza: gioia, critiche e ironia sui social

ROMA – All’Autodromo di Monza occhi puntati sulla Ferrari, per l’occasione un po’ gialla, in pole position di Charles Leclerc, ma non solo. Al Gp d’Italia per l’occasione sono arrivati molti vip, tra questi Chiara Ferragni e il compagno Fedez. La coppia sul posto ha incontrato il presidente Sergio Mattarella, anche lui a Monza per celebrare i 100 anni dell’Autodromo, e ha immortalato il momento con uno scatto pubblicato su Instagram, provocando l’entusiasmo (e non solo) dei follower.

“Zio matta spinge”, scrive un utente sotto il post. “Quanto è bello il nostro presidente”, un secondo. “Stupendi, una foto che mi emozione”, un’altra voce.

Largo spazio ovviamente anche all’ironia. “Immediatamente uno agli Esteri (Chiara) e l’altro agli interni (Fedez)”, si legge sotto lo scatto. “Sergione nuovo volto Balenciaga”, scrive un altro follower. “Ammappete, s’è invecchiato Leclerc”, il commento di un terzo.

E per le critiche. “Hai poco da spartire con il nostro presidente, torna a cantare”, si legge ancora. “Non sai nemmeno chi è lui e cos’è la formula 1”, scrive un altro utente. “Togliersi gli occhiali da sole per fare la foto con Mattarella pareva brutto?”, un altro commento.

