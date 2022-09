Giallo Ferrari, la T-shirt speciale per il Gp di Monza scatena i meme sul web

ROMA – Giallo Ferrari. E sul web tutti alla ricerca del colpevole. Giallo “Modena” per l’esattezza. Il marketing di Maranello lancia sui social le t-shirt special edition in vista del Gp di Monza, tutte gialle appunto. Solo che non è un momento sereno per la Ferrari, il dominio Red Bull ha scalfito le belle speranze di inizio stagione, e le figuracce ai box – una gara dopo l’altra – hanno minato lo spirito dei tifosi. E così sotto il tweet che annuncia le nuove “maglie”, si scatena un putiferio di ironia e sadismo.



I poveri Leclerc e Sainz diventano meme malacconciati. C’è il monegasco vestito da banana, e i piloti minions: ovviamente Mattia Binotto è Gru, il cattivo di Cattivissimo Me. Qualche spiritosone gioca con le salse Ferrari: dal rosso ketchup al giallo mostarda, next stop salsa BBQ giallorossa.

Non bastasse, in contemporanea ci si mette la Mercedes. Che quasi per sfottere lancia in parallelo le sue t-shirt gialle. E su Twitter scrive: “Not an ItalianGP special tee. Just promoting anyway”. Con l’occhiolino.

Not an #ItalianGP special tee. Just promoting anyway. 💛😉 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 6, 2022

