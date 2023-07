Caso Orlandi, la sorella di Emanuela: “Da mio zio solo avances verbali, nessuno stupro”

ROMA – “Non esiste alcuno stupro. Mio zio mi ha solo fatto avances verbali. Nessuno stupro”. Lo ha detto Natalina Orlandi in una conferenza stampa in corso presso la sede dell’associazione della Stampa Estera, a Roma. Nelle ultime ore era circolata la notizia di un presunto abuso da parte dello zio Mario Meneguzzi, subito da Natalina, con l’ipotesi di un legame con la scomparsa della sorella Emanuela.

Il fatto risale al 1978. “Quando ha capito che non ci sarebbe stato futuro, è finita lì”, ha aggiunto.

Presente anche il fratello Pietro: “Quando ho ascoltato la notizia ho pensato ‘che carogne‘”, ha detto a proposito della divulgazione di una notizia che, secondo la sorella Natalina “tutti sapevano, soprattutto in Procura”.

“Vorrei incontrare il Papa privatamente per dirgli delle carogne che gli girano intorno. Qualcuno in Vaticano cerca un modo per scaricare la responsabilità sugli altri, addirittura sulla famiglia”, ha aggiunto Pietro Orlandi.