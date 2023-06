Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei a Napoli

NAPOLI – Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei, a Pozzuoli, a distanza di poco più di venti minuti l’una dall’altra: la prima non è stata particolarmente forte (magnitudo 1,6), ma la seconda sì: la magnitudo registrata dall’Ingv è 3.6 e si tratta di un valore tra i più alti registrati nell’ultimo periodo. Il sisma è stato accompagnato da un boato, proprio come era già successo lo scorso 8 maggio in occasione del terremoto di magnitudo 3.4 che aveva colpito la zona alle 4.30 di notte. Al momento non si segnalano danni. Essendo i Campi Flegrei un’area ad alto rischio vulcanico, questo secondo fenomeno sismico che arriva a distanza di un mese dal precedente fa ancor più allarmare gli studiosi per i possiili sviluppi.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO SU FACEBOOK

Nel dettaglio riportato su Facebook dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, il primo evento sismico “di magnitudo 1.6 ± 0,3 localizzato in prossimità di via Antiniana si è prodotto alle 8:17 (ora locale), alla profondità di 2.5 km. Il secondo, di magnitudo 3.6 ± 0.3 si è prodotto alle ore 8:44, ora locale, alla profondità di 2.8 km in prossimità di via Fasano”. Entrambi gli eventi, scrive il sindaco, potrebbero essere stati accompagnati da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro. Al momento non ci sono segnalazioni di danni.

I NUMERI UTILI

“Siamo quotidianamente in contatto con i vertici dell’Ingv – ancora il primo cittadino – per il monitoraggio del fenomeno e ogni tipo di cambiamento di scenario sarà immediatamente comunicato. Ho già preso contatti diretti con i vertici dell’Osservatorio e della Protezione Civile e nelle prossime ore terrò un altro vertice in seguito alla scossa di stamane”. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi i cittadini di Pozzuoli possono chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – Ingv e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.