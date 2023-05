Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, il boato nella notte alle 4.30: magnitudo 3.4

NAPOLI – È stata di magnitudo 3.4 e profondità 3 chilometri la scossa di terremoto registrata alle 4:28 a Pozzuoli, localizzato in zona Solfatara. Il sisma, accompagnato da un boato, è stato avvertito dai cittadini dei comuni flegrei come nei quartieri occidentali di Napoli, Agnano, Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta ma anche al Vomero ed al Rione Alto. Tante le segnalazioni affidate ai social. Nelle aree più a ridosso dell’epicentro qualcuno è anche sceso in strada.

L’Osservatorio Vesuviano ha prontamente comunicato al Comune di Pozzuoli che era in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei campi flegrei e la Polizia municipale e i volontari della Protezione civile hanno avviato una perlustrazione delle aree prossime all’epicentro. Al momento non si segnalano situazioni di particolare criticità.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi il Comune di Pozzuoli invita a contattare la Centrale operativa della polizia municipale telefondando al numero 081-8551891, o la protezione civile che risponde allo 081-18894400. “L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”. Così su Facebook il primo cittadino puteolano Gigi Manzoni.