Bologna, all’istituto Belluzzi-Fioravanti arriva il ‘Maker Summer Camp’

BOLOGNA – Dalla robotica all’astronomia, dal cosiddetto “internet delle cose” alle applicazioni quotidiane del digitale e dell’intelligenza artificiale, con tanto di esperienze di formazione con esperti di lingua inglese. Questo è molto altro promettono all’istituto superiore ‘Belluzzi-Fioravanti’ di Bologna che ha organizzato il ‘Maker Summer Camp’. Un “campo scuola tecnologico”, come lo definiscono gli organizzatori, che coinvolgerà studenti e studentesse di prima e seconda delle scuole secondarie di primo grado in un’immersione totale nel mondo della tecnologia e della scienza. In ampi spazi all’aperto e al chiuso, i partecipanti realizzeranno i loro progetti guidati da studenti delle classi del triennio del ‘Fioravanti’.

L’iniziativa – gratuita per i ragazzi e le ragazze – si inserisce nel piano promosso e finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna ‘Summer School della Cultura tecnica’: dieci proposte per l’estate e una vasta offerta diffusa su tutto il territorio della città metropolitana, oltre 300 i posti disponibili per studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado, diverse le tematiche di approfondimento affrontate tramite esperienze pratiche, simulazioni, lavori di gruppo, costruzione di prototipi.



Per maggiori informazioni su programmi e iscrizioni si può visitare il sito dell’istituto; oppure il portale di Città Metropolitana per scoprire le altre proposte di scuola estiva .