La gioia di Elodie per il sold out di Milano: “Spero di stupirvi”

ROMA – È sold out il primo live show di Elodie, prodotto da Vivo Concerti, in programma venerdì 12 maggio al Mediolanum Forum di Milano. In occasione del tutto esaurito, lo staff dell’artista annuncia che l’evento sarà il primo Amazon Music Live in Italia, ovvero disponibile anche in diretta streaming su Prime Video e Twitch. È la prima volta che un concerto di un’artista donna viene trasmesso live dalle due piattaforme in Europa.

E la gioia di Elodie, sui social, è grande: “Il forum- scrive- è sold out e sono pervasa da emozione e felicità. Ho iniziato a studiare e a provare. Spero di stupirvi, di farvi divertire e di emozionarvi. Ci vediamo presto”.