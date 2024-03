La vittoria di Marsilio in Abruzzo fa esultare i governatori di centrodestra: “Uniti ce la facciamo”

Da Zaia a Schifani pioggia di congratulazioni e una constatazione: "Noi uniti vinciamo, il centrosinistra litigioso perde"

ROMA – In Abruzzo la riconferma del governatore uscente Marco Marsilio è schiacciante: il prescelto di Giorgia Meloni si afferma al primo turno volando oltre il 53% delle preferenze. Una vittoria che suscita soddisfazione nella squadra dei governatori di centrodestra di tutta Italia.

Per il governatore del Veneto Luca Zaia, Marsilio “ha superato brillantemente questa prova e mi congratulo con lui per la meritata riconferma. Abbiamo avuto spesso motivi di lavorare insieme, uniti nella visione del rilevante ruolo delle Regioni e dalla coerenza nel rispetto del mandato che abbiamo ricevuto da tutti i cittadini che siamo chiamati a rappresentare”. Abruzzo e Veneto, conclude il leghista, “sono accumunati da molti fattori fra i quali la forte presenza di territorio montano, una forte identità comunitaria, l’importanza del turismo e dell’artigianato. Sono certo che saranno ancora molte le occasioni per confrontarsi e impegnarsi insieme. Auguro un buon lavoro per questo nuovo mandato a lui e a tutta la sua squadra, rinnovando le mie felicitazioni”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Regionali Abruzzo, secondo mandato per Marsilio: “È stata scritta una pagina di storia”

LEGGI ANCHE: Regionali Abruzzo, il Pd abbandona il M5S: il campo largo nella bufera di Campo Felice

“Le elezioni in Abruzzo confermano il modello di buona amministrazione che il centrodestra è capace di esprimere sia a livello nazionale sia regionale- esulta invece il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia Renato Schifani. Complimenti a Marco Marsilio per il grande risultato ottenuto e per il lavoro compiuto in questi anni, insieme con la squadra che lo ha affiancato di cui Forza Italia si è dimostrata componente decisiva e irrinunciabile”. “Superando il 13%, ci confermiamo un partito radicato, con una prospettiva solida e tante potenzialità sia di consenso che di progettualità politica; quella progettualità indicata con chiarezza dal segretario nazionale Antonio Tajani – prosegue -. Tutto il centrodestra, anche a livello nazionale, a partire dalla premier Giorgia Meloni, esce rafforzato da questa competizione. Al contrario, si certifica il fallimento del ‘campo largo’ di centrosinistra, sommatoria di sigle incompatibili assemblate per la ricerca del potere. Già l’esperienza dell’Unione di Prodi avrebbe dovuto insegnare qualcosa, ma evidentemente nell’area progressista non esiste memoria storica”.

“Congratulazioni e buon prosieguo di lavoro all’amico Marco Marsilio. Gli abruzzesi lo hanno premiato riconoscendo la buona amministrazione degli ultimi cinque anni con un risultato che non lascia spazio ad altre interpretazioni”, commenta da Milano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Una riconferma- aggiunge – che ci consentirà di continuare a condividere proposte e idee su percorsi comuni che riguardano il governo delle Regioni. Il tutto avverrà con la stima e la franchezza che hanno sempre contraddistinto il nostro rapporto”.

Infine, congratulazioni anche da Vito Bardi, presidente della Basilicata e ricandidato alla Regionali del 21 e 22 aprile prossimi. “Complimenti a Marco Marsilio, confermato alla guida della Regione Abruzzo. Il centrodestra unito vince- sottolinea Bardi-. Il buongoverno vince. Adesso tocca alla nostra Basilicata: qui la sfida è tra un centrodestra allargato alle migliori esperienze del territorio e una sinistra divisa, litigiosa, rissosa“.

LEGGI ANCHE: Regionali Basilicata, incontro tra Chiorazzo e Conte. Il leader M5S: “Lavoriamo a una candidatura credibile”