‘Case a un euro’, a Taranto il primo compratore

BARI – È stato firmato il primo rogito e di fatto c’è il primo compratore di un immobile a Taranto pagato un euro.



Si tratta dell’iniziativa voluta dal Comune che intende rilanciare il centro storico della città, contrassegnato da immobili in disuso o abbandonati, con il bando “Case a un euro”.



“Provo un grande orgoglio per aver realizzato quello che sembrava irrealizzabile e che invece, grazie al grande lavoro della direzione Patrimonio del Comune di Taranto ha finalmente visto la luce”, commenta il sindaco Rinaldo Melucci. “È – aggiunge il primo cittadino un momento storico per Taranto che rientra tra i primissimi capoluoghi che portano a compimento un progetto che riqualificherà la città vecchia”.