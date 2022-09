Arriva il teaser trailer de ‘La Sirenetta’ e sul web è polemica: “Ariel non è nera”

ROMA – Il classico d’animazione Disney ‘La Sirenetta‘ torna a vivere grazie alla versione live-action diretta da Rob Marshall. Oggi è stato diffuso il teaser trailer del film, che arriverà il 24 maggio 2023 nelle sale italiane, e sui social è esplosa la polemica tanto che Ariel è diventato trending topic su Twitter.

A far discutere è il fatto che la protagonista sia interpretata da un’attrice dalla pelle scura, Halle Bailey.

“Libri e cartoni animati sono amati sia per la loro storia sia perché ci affezioniamo a quel particolare aspetto che diventa identificativo. Cambiare trama e/o fisicità canonica non porta il dovuto rispetto sia al personaggio sia ai fans sia a chi gli somiglia nella realtà”, scrive Mel su Twitter.

“L’attrice è bellissima ma onestamente preferirei che facessero dei live action/cartoni nuovi incentrati su personaggi di colore piuttosto che riciclare una storia di 200 anni fa solo per erigersi paladini delle lotte sociali senza un minimo di contenuti”, cinguetta Sofee.

Su Twitter molti anche i commenti a favore della scelta inclusiva di Disney: “Ma le polemiche sul fatto che la nuova #Ariel de La Sirenetta sia nera, è la triste conferma che la sconfitta del razzismo, è un sogno irrealizzabile anche nelle favole!”, scrive L.P.

“La gente sconvolta perché #Ariel, che è una SIRENA, non è interpretata da un’attrice bianca!! Perché si sa che le sirene sono bianche. Le sirene…che NON ESISTONO! Sono INVENTATE! E cmq, una creatura in un ambiente così sarebbe scura, come lo sono leoni marini, foche etc.”, gli fa eco Adrian.

Il cast del film comprende anche Awkwafina, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Javier Bardem e Melissa McCarthy. Il film includerà le amate canzoni di Menken-Ashman tratte dal film d’animazione originale e anche alcune musiche inedite di Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.

