Pioggia sui Tim Music Awards, l’Arena si svuota. Stasera seconda serata, i cantanti sul palco

ROMA – Stasera, sabato 10 settembre, secondo appuntamento con i Tim Music Award. La prima serata dell’evento musicale, andata in onda ieri sera in diretta su Rai1, è stata piuttosto movimentata a causa del maltempo. Intorno alle 23 pioggia e grandine sono arrivati a guastare la festa, tanto che i conduttori, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, hanno dovuto fare di tutto per arrivare al termine della trasmissione, mentre il pubblico in fuga lasciava l’Arena di Verona semi deserta. A calmare gli animi c’ha provato Cristiano Malgioglio: “artista bagnato, artista fortunato”, ha dichiarato arrivando sul palco.

TIM MUSIC AWARD, DOVE VEDERE LA SECONDA SERATA

L’appuntamento in tv con la seconda serata dei Tim Music Award è su Rai1 alle 20.35. L’evento sarà visibile in diretta anche su RaiPlay.

TIM MUSIC AWARD, PREMI E OSPITI DELLA SECONDA SERATA

Durante il Tim Music Awards verranno consegnati i premi per i risultati di vendita ottenuti da vari artisti per la pubblicazione di album, singoli, concerti, oltre ai premi speciali Fimi, Siae, Earone, Assomusica, Arena Di Verona e Tim. Tra gli ospiti non solo tanti musicisti ma anche artisti come Amadeus, Mara Venier, Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Milly Carlucci, Vincenzo Salemme, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Cristiano Malgioglio.

Verranno premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione Fimi/Gfk Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Nell’edizione di quest’anno dei Tim Music Awards, ritornano anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) svolti tra settembre 2021 e settembre 2022.

Ma non è tutto: domenica 11 settembre dalle ore 17:20, sempre su Rai1, andrà in onda lo Speciale Tim Music Awards – Dalla radio al palco, che vedrà alla conduzione Nek e Carolina Di Domenico per una domenica pomeriggio ricca di sorprese, con la musica dei tanti artisti che si esibiranno ancora una volta dall’Arena di Verona. Rai Radio 2 è la radio ufficiale del Tim Music Awards.

GLI ARTISTI SUL PALCO DEL TIM MUSIC AWARDS

Nelle due serate dei Tim Music Awards sul palco dell’Arena di Verona saliranno Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Ariete, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Brunori Sas, Capo Plaza, Chiello, Coez, Colapesce e DiMartino, Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini, Elisa ed Elodie. Poi ancora di: Fabri Fibra, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Irama, Ketama126, La Rappresentante di Lista, Lazza, Lele Blade, Luchè, Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Marco Mengoni, Marracash e Maurizio Carucci. Infine: Max Pezzali, Mika, Modà, Nek, North of Loreto, Noyz Narcos, Paky, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rocco Hunt, Salmo, sangiovanni, Shablo, Sick Luke e Tananai.



