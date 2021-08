Auto concessionaria in fiamme nel Napoletano e 300mila euro di danni subiti

NAPOLI – È di circa 300mila euro l’ammontare dei danni subiti da una concessionaria d’auto di Boscoreale, nel napoletano, colpita, la notte scorsa, da un vasto incendio. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, intervenuti in via Settetermini, hanno potuto, dopo l’intervento risolutivo dei vigili del fuoco, solo accertare i danni subiti da sei autovetture e constatare la completa distruzione di altre dodici auto. Indagini dei militari sono al momento in corso per stabilire la causa dell’incendio.