ROMA – Secondo appuntamento su Italia 1 con la musica di Radio Norba Cornetto Battiti Live. La seconda puntata dell’evento musicale dell’estate andrà in onda in prime time martedì 11 luglio e vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano. A condurre Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. La puntata sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

BATTITI LIVE, I CANTANTI DELLA SECONDA PUNTATA

Ecco i cantanti sul palco della seconda puntata di Battiti Live:

Fedez

Annalisa

Articolo 31

Elettra Lamborghini

Ernia

Bresh

Francesco Renga

Nek

Federico Rossi

Francesca Michielin

Gabry Ponte

Gaia

Gianmaria

Il Pagante

Federica

Wax

Levante

LP

Piero Pelù e Alborosie

Rocco Hunt

Mr Rain

Sangiovanni

Wayne

On the road: Elodie e Marco Mengoni da Giovinazzo e The Kolors da Vieste