Federico Rossi e il bacio con la fan a Tim Summer Hits: è polemica

ROMA – Si è chiusa con la tappa di Rimini l’edizione 2023 del Tim Summer Hits. 70 artisti si sono alternati sul palco di piazzale Fellini, in una tre giorni di musica e divertimento. Tra i cantanti in scaletta anche Federico Rossi, protagonista di un episodio che ha fatto il giro del web, sollevando anche qualche polemica.

Nel corso dell’esibizione di ‘Maledetto Mare’, Federico Rossi si è avvicinato al pubblico, cantando il brano di fronte ad una ragazza. Dopo alcuni secondi, mentre la canzone proseguiva, il cantante ha sorpreso tutti dando un bacio alla fan. Un gesto che non è passato inosservato.

Non so da dove cominciare per elencare tutte le cose sbagliate viste in questo video. Prima tra tutte: e se l’avesse fatto uno che non è Federico Rossi? #TimSummerHits pic.twitter.com/SLpGVOjivn