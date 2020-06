Lotito candidato sindaco per il centrodestra a Roma? “E’ presto per i nomi”

ROMA – “Lotito? Non abbiamo ancora parlato di nomi, tutt’altro. Se mi piace? Non e’ ancora il momento dei nomi, noi stiamo lavorando sul programma. Certo, se poi ci fanno questo grande favore di mettere insieme Raggi e Pd per noi sarebbe di grande enfasi: i romani accomunerebbero la Raggi al devastamento che sta portando Zingaretti e noi potremmo gia’ pensare solo a chi sara’ il nostro sindaco e a cosa dovra’ fare nei primi cento giorni del nostro programma”. Lo ha detto Claudio Durigon, deputato e coordinatore romano della Lega, intervistato nel programma ‘Gli Inascoltabili’ in onda su NSL Radio e TV.

Per Durigon “Raggi e’ stata una catastrofe per Roma. È entrata dicendo che sarebbe cambiato il vento, purtroppo quel vento ha portato cumuli di rifiuti che ristagnano, le partecipate sono devastate con amministratori delegati che non riescono a lavorare. Oggettivamente c’e’ bisogno di un cambiamento, Roma deve ripartire con un piglio diverso: il centrodestra puo’ farlo e lo fara’ con un programma serio al quale affiancheremo il nome giusto”.