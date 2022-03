Donne, Binetti: “Pari opportunità è rete servizi infanzia, disabilità e anziani”

di Laura Monti

ROMA – Essere qui oggi con colleghe senatrici di diverso colore politico per discutere di leadership femminile e pari opportunità è fortemente significativo: tutte noi riteniamo che le politiche di genere possano avere sviluppi reali soltanto attraverso interventi concreti”. Lo ha detto Paola Binetti, senatrice dell’Udc e responsabile dell’Ufficio Pari opportunità del partito, al convegno ‘Donne, Potere e Politica’, tenutosi oggi pomeriggio nella Sala Zuccari di Palazzo Madama.

“Pari Opportunità- ha aggiunto- significa, infatti, prevedere una rete di servizi per l’infanzia, per la disabilità, per gli anziani. Attraverso questa rete di servizi la donna può accedere davvero alle pari opportunità. Per questo motivo il potere delle donne in politica spesso si focalizza proprio nell’area delle politiche sociali ed è finalizzato alla creazione di reti di servizio a supporto delle altre donne”. Per Binetti, “è la solidarietà femminile che conferisce all’esercizio del potere la dimensione di una relazione di aiuto e la politica si avvicina a essere davvero la forma più alta di carità e di giustizia. Il potere femminile, anche in politica, non si misura solo dalla possibilità di accedere o meno alla più alta carica dello Stato. Ha altre chiavi di lettura che vale la pena esplorare per mettere in atto quanto si propone il Pnrr in termini di politiche di genere”, ha detto ancora.

Binetti si è espressa anche sulla questione del cognome paterno o materno: “Se un bambino viene al mondo con una madre e un padre non si capisce perché debba avere per forza il cognome del padre- ha detto- È fondamentale la presenza del femminile nella politica, nel sociale”. E sulla attuale guerra in Ucraina: “Le donne devono stare ai tavoli dei negoziati e in tutti gli altri luoghi. Ve la immaginate una donna che decide di bombardare un ospedale pediatrico? Il femminile deve pervadere l’intera società”, ha concluso.

All’iniziativa, promossa dalla senatrice Binetti, si è discusso di pari opportunità e leadership femminile, focalizzando l’attenzione sulla necessità di implementare la rete dei servizi a supporto delle famiglie. All’evento, che ha visto la partecipazione in platea di giovani con l’aspirazione di avvicinarsi al mondo della politica, sono intervenute le senatrici Anna Maria Bernini, Annamaria Parente, Emma Bonino, Erica Rivolta, Julia Unterberger, Loredana De Petris, Maria Domenica Castellone, Sandra Lonardo, Simona Malpezzi, Tiziana Drago e Valeria Fedeli.

L’incontro ha affrontato con le senatrici presenti diversi ambiti delle Pari Opportunità che sono rivolte non esclusivamente alle donne ma anche alle persone fragili che necessitano di una integrazione sociale maggiormente inclusiva.