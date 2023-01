Sanremo 2023, una poltrona all’Ariston può costare anche 1290 euro

ROMA – Si fa sempre più vicino l’inizio del Festival di Sanremo e si aprono le danze per accaparrarsi un posto al Teatro Ariston. La Rai ha svelato i prezzi e le modalità d’acquisto dei biglietti. L’evento musicale più atteso dell’anno andrà in scena dal 7 all’11 febbraio in un vortice di canzoni che vedrà protagonisti 28 artisti del panorama italiano.

I PREZZI

Alle 14 di lunedì 16 gennaio scatterà l’ora X per poter acquistare gli abbonamenti: ovvero il pacchetto che consentirà l’accesso a tutte e cinque le serate del festival, il quarto di Amadeus. Assistere dalla platea costerà 1290 euro, mentre la galleria 672 euro. Si potranno prenotare un massimo di 2 abbonamenti per richiedente. L’invio della richiesta non garantirà l’acquisto degli abbonamenti, che sarà confermato successivamente via e-mail

Il link da tenere d’occhio è https://sanremo2023.aristonsanremo.com/.

Il 16 gennaio saranno aperte anche le prenotazioni per i biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori. La richiesta di prenotazione in questo caso dovrà, invece, essere effettuata all’indirizzo https://sanremo2023.aristonsanremo.com/disabili.

