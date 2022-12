Stasera la finale di Sanremo Giovani: alla gara anche tutti i ‘Big’ del Festival

(Foto dall’account Twitter di @Raiofficialnews)

ROMA – “Una festa” per decretare i 6 vincitori che, a febbraio 2023, saranno in gara al Festival di Sanremo nella categoria ‘Big’. È tutto pronto per la finalissima di stasera, in diretta su Rai1 con la conduzione di Amadeus.

E non vede l’ora il direttore artistico che, per l’occasione, ospiterà Gianni Morandi. Il cantautore farà delle incursioni, in vista della sua co-conduzione della kermesse, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023. “Gianni ci teneva ad esserci– rivela Amadeus a qualche ora dalla diretta- glielo avrei chiesto ma lui ha anticipato il mio pensiero perché ha una grande passione per i giovani e mi ha detto: ‘Voglio essere lì, anche dietro le quinte, per fare l’in bocca al lupo ai ragazzi’. Vedremo immagini del suo passato e della sua carriera lunga oltre 60 anni”. E aggiunge: “Sono onorato di avere Gianni Morandi al mio fianco al Festival di Sanremo. Lui ha un’energia che trasmette a tutti, a me per primo. È un vulcano. Un uomo che appartiene a ognuno di noi, a qualsiasi generazione. È lui il mio super ospite al di fuori della gara”.

6 VINCITORI

Sarà una serata ricca e movimentata. Come più volte ribadito da Amadeus, “questa sera si compone l’elenco dei 28 in gara”. Ad alleggerire la tensione della gara, infatti, ci saranno i 22 ‘Big’ già annunciati, ospiti per svelare i titoli delle canzoni che sentiremo al Festival. Quest’anno, il conduttore ne aveva ascoltate ben 500 in una selezione che, ammette, essere stata sofferta. Per questo stesso motivo, si è estesa la vittoria dei giovani da 3 a 6: “Ascoltando le canzoni, era impossibile sceglierne solo 3. Avremmo fatto un grande errore. Li avrei portati tutti e 12”.

I TALENTI IN GARA

Dal palco del Casinò di Sanremo, vedremo sfidarsi: Colla Zio con ‘Asfalto’, Fiat 131 con ‘Pupille’, Noor con ‘Tua Amelie’, Romeo & Drill con ‘Giorno di scuola’, gIANMARIA con ‘La città che odi’, Maninni con ‘Mille porte’, Giuse The Lizia con ‘Sincera’, Mida con ‘Malditè’, Olly con ‘L’anima balla’, Sethu con ‘Sottoterra’, Will con ‘Le cose più importanti’ e Shari con ‘Sotto Voce’.

IL VOTO

Quest’ultima il motivo per il quale Amadeus ha deciso di abolire il voto del pubblico dalla serata di Sanremo Giovani. La ragazza aveva già partecipato nel 2020: “Trovai quell’eliminazione non corretta, ma non perché il pubblico a casa abbia sbagliato. Il pubblico è sovrano, ma deve avere l’occasione di ascoltare le canzoni. A Sanremo Giovani, purtroppo, il pubblico da casa non aveva la possibilità di sentirle, li sentiva una volta soltanto e neanche tutti insieme. Non lo trovo giusto né per il pubblico e né per i ragazzi”. A votare, infatti, questa sera saranno la Commissione Musicale e Amadeus.

“Il filo rosso che lega i ragazzi- dichiara Amadeus- è l’attualità. Il mio metro di giudizio è quello dato dalla mia esperienza radiofonica e dal fatto che ascolto musica da oltre 50 anni: cioè di immaginarmeli come attualità radiofonica. Sono canzoni che voglio sentire alla radio”.

VERSO SANREMO 2023

Con la finale di Sanremo Giovani si fa sempre più vicino il Festival del 2023, che vedrà sul palco anche Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. “Mancano due co-conduttrici- spiega Amadeus- capiamo in questi giorni in che direzione andare. Abbiamo delle belle idee, vediamo se vanno in porto”.

Di spoiler, il direttore artistico non ne fa molti altri: ci sarà qualche ospite internazionale, ancora top secret (non di certo Lady Gaga o Britney Spears, come si era detto), e vari omaggi ad artisti ‘Over 70’ che hanno fatto la storia della musica e di Sanremo.

