ANTICIPAZIONI| Elena Sofia Ricci: “Lascio ‘Che Dio ci aiuti’, ma potrei tornare”

ROMA – Dopo oltre 10 anni e 130 episodi, il 12 gennaio in prima serata su Rai 1 torna ‘Che Dio ci aiuti’ con la settima stagione (una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction). Dieci serate, con la regia di Francesco Vicario e Isabella Leoni, che riportano il pubblico nel convento degli Angeli Custodi, che saluta Suor Angela, interpretata dalla straordinaria Elena Sofia Ricci. “Innanzitutto ringrazio questa famiglia perché è stato dato grande spazio alle voci femminili. Suor Angela ci sarà un pochino meno (solo in tre episodi, ndr) e non so cosa accadrà in futuro. Ma quest’anno avrà tempo di combinare qualche casino dei suoi prima di essere rispedita in carcere da dove è venuta. Per chi non lo sapesse, questo personaggio ha avuto la chiamata in carcere ed è lì che ritorna per aiutare le detenute con i bambini. In questa stagione si racconta il carcere femminile, che non viene quasi mai raccontato“, ha raccontato Elena Sofia Ricci in conferenza nella sede Rai a viale Mazzini.

“Non ho mai recitato in una serie per più di 3-4 stagioni perché sono allergica alla ripetitività, eppure mi è sempre risultato difficile separarmi da Suor Angela. Avevo bisogno di tornare al mio grande amore: il teatro. Non è facile lasciare una serie, chi lo sa cosa accadrà in futuro. Magari potrei tornare nella prossima stagione a trovare le mie ragazze (Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi, ndr). Ma sono felice di cambiare – ha proseguito Ricci – e di lasciare spazio a Francesca Chillemi, che in questi anni è diventata un’attrice anno dopo anno più brava e con un grande cuore”.

La giovanissima attrice interpreta Azzurra che “nella serie si è presentata come ‘fashion victim’ e scalmanata. Ora ha una nuova veste, è una novizia. Lei si è trasformata nel corso delle stagioni. Nessuno le ha insegnato ad amare e ad essere amata. Purtroppo non tutti nasciamo con le stesse possibilità, anche dal punto di vista affettivo. E Azzurra ha affrontato questo tipo di percorso”. Sei stagioni, e la settima in arrivo, amatissime “perché qui proponiamo un concetto di famiglia allargata: è accogliente, inclusiva, una carezza per l’anima. E poi in questa famiglia si può sbagliare, gli errori diventano di tutti e si trova una soluzione insieme. Questo è un aspetto che ha portato la fiction ad essere venduta negli Stati Uniti, in molti Paesi dell’America del sud e in molti europei”, hanno dichiarato Matilde e Luca Bernabei di Lux Vide.

Tra i ritorni anche quello di Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza e di Pierpaolo Spollon in quello dello psichiatra Emiliano Stiffi. Tra le new entry del convento c’è Suor Teresa, interpretata dalla giovanissima Fiorenza Pieri.

