Mondiali in Qatar, il Brasile eliminato ai rigori: la Croazia va in semifinale

ROMA – La Croazia è la prima semifinalista del Mondiale in Qatar. Il Brasile no. Il Brasile vicecampione del mondo in carica è fuori. Eliminato ai rigori, dopo aver chiuso 0-0 i tempi regolamentari e 1-1 i supplementari.

A tre minuti dalla fine del secondo tempo supplementare Neymar era l’eroe della serata, un attimo dopo era incubo verdeoro: il gol di Petkovic, leggermente deviato, dopo una palla persa a centrocampo, è l’inizio della fine del sogno. Il resto lo fanno i rigori, e il portiere croato Livakovic.

I croati sono ormai specialisti: dopo aver buttato fuori il Giappone si riscoprono infallibili dal dischetto. Il Brasile invece sbaglia il primo con Rodrygo e il quarto con Marquinhos che colpisce il palo.

