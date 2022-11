Topolino è a Matera: da oggi in edicola il fumetto Disney ambientato tra i Sassi

POTENZA – È uscito oggi in tutte le edicole italiane Topolino e il segreto dei Sassi, il primo dei cinque episodi del fumetto Disney dedicato alla Basilicata. Dopo Matera e la sua murgia, Topolino si troverà a vivere fantastiche avventure in altri quattro parchi lucani, a ognuno dei quali sarà dedicato un episodio in uscita tra la fine dell’anno e l’inizio del 2023: parco regionale di Gallipoli Cognato e Dolomiti lucane, parco regionale del Vulture, parco nazionale del Pollino e parco nazionale dell’Appennino lucano Val d’Agri Lagonegrese.

IL PROGETTO RIENTRA TRA LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL’APT BASILICATA

Le storie lucane sono sceneggiate da Francesco Artibani, mentre a dare forma e colore ai Sassi e al parco della Murgia materana è Giampaolo Soldati. Il progetto di comunicazione rientra nelle iniziative messe in campo dall’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata ed è stato presentato al Lucca Comics and games dal direttore generale di Apt, Antonio Nicoletti.

