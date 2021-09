Luca Argentero posta una foto con Can Yaman e Raoul Bova. Ed è pioggia di like

ROMA – Una foto con tre sex symbol che manda in estasi i follower su Instagram. Luca Argentero ha postato sul proprio profilo un’istantanea che lo ritrae insieme a Can Yaman e Raoul Bova. Belli, sorridenti e in grande forma: una foto così non poteva certo passare inosservata e infatti in meno di 24 ore ha già raccolto più di 275mila ‘cuori’ su Instagram. Curiosa la didascalia scelta da Argentero: “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…”.