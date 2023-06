Sequestrata a Porto Cervo la mega-villa di Gianluca Vacchi: ecco perché

CAGLIARI – Sigilli della Procura nel cantiere di Porto Cervo dove sarebbe dovuta sorgere la mega villa del noto imprenditore e influencer bolognese, Gianluca Vacchi. Il blitz dei Forestali è scattato ieri con il sequestro- in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura di Tempio- dell’abitazione in costruzione, che si estende per circa 450 metri quadri. La villa, infatti, che già ricade in un’area comunale sottoposta alla massima tutela ambientale, è situata anche in una zona “Hg3”, vincolata quindi sotto il profilo idrogeologico perché a rischio frane.

L’azione della Procura segue quella Comune di Arzachena, che lo scorso marzo aveva emesso un’ordinanza di demolizione dello stabile, contestando il superamento delle cubature previste rispetto a quelle autorizzate.