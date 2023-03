Al cinema ‘Missing’: “Raccontiamo un thriller attraverso le app”

ROMA – Dai produttori di ‘Searching’, arriva oggi al cinema ‘Missing’ (prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia). Il thriller, raccontato attraverso gli schermi tecnologici (computer, smartphone e app), segue la storia della diciottenne June (interpretata da Storm Reid, ‘Euphoria’) alle prese con la ricerca della madre scomparsa. Tra colpi di scena, adrenalina e mistero, il thriller fa una riflessione su quanto bene conosciamo le persone a noi più vicine.

LA STORIA

‘Missing’ è un avvincente e misterioso thriller ricco di colpi di scena che fa riflettere su quanto bene conosciamo le persone a noi più vicine. Durante una vacanza in Colombia una donna (Nia Long) scompare insieme al suo nuovo fidanzato. Sua figlia, June (Storm Reid), inizia a cercarla ma viene ostacolata dalla burocrazia internazionale. Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, June utilizza in modo creativo tutte le ultime tecnologie a sua disposizione per cercare di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Quando June scaverà a fondo con la sua investigazione digitale solleverà più domande che risposte e segreti su sua madre che le faranno scoprire di non averla mai conosciuta veramente.

In occasione della premiere mondiale, l’agenzia Dire ha incontrato su Zoom l’attrice Storm Reid, il regista Will Merrick (che ha diretto il film insieme a Nick Johnson) e alla produttrice Natalie Qasabian.

IL TRAILER