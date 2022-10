VIDEO | A Tale e Quale Show esibizione esilarante di Cirilli e Paolantoni, con caduta finale

ROMA – Grande successo ieri sera a Tale e Quale Show per Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. I due comici, nelle vesti di Elton John e RuPaul, si sono esibiti sulle note del brano “Don’t go breaking my heart”. Prima però sono stati protagonisti di un simpatico siparietto, quando hanno sbagliato il loro ingresso, arrivando in anticipo sul palco. “Questo è scemo”, ha detto Paolantoni rivolgendosi al compagno.

Per chi non l'avesse visto, non sapete che vi siete persi, non smetto di ridere da ieri sera 🤣🤣🤣🤣

Grandissimi Cirilli e Paolantoni#taleequaleshow pic.twitter.com/oXbzkJHzUg — Elisabetta Caridi 🌸☄ (@ElisabettaCari4) October 8, 2022

Dopo poco è arrivato il loro momento e come al solito le risate non sono mancate, con Paolantoni che non ricordando le parole della canzone ad un certo punto ha intonato “Hashish! Uèuè!”. “Un trionfo” ha dichiarato Carlo Conti al termine dell’esibizione mentre dal pubblico arrivavano grida: “Bravi”. Terminato il brano i due hanno ascoltato il parere della giuria. Goggi ha dichiarato: “Cirilli molto somigliante a John, ma Paolantoni come RuPaul è bellissimo”. Panariello invece ha ironizzato: “Ma prima di fa ste cose non era meglio provare con il reddito di cittadinanza?”.

VI PREGO NON RIESCO A RIPRENDERMI DA QUESTO MOMENTO FRANCESCO PAOLANTONI IO TI AMO MOLTO#taleequaleshow pic.twitter.com/TpQSJWPx8Z — MariPosa🦋 (@_mariells) October 7, 2022

Quindi la caduta di Francesco Paolantoni, che fingendo di andare via dal palco ha ancheggiato troppo sui tacchi alti color oro, rotolando rovinosamente a terra. Giovedì protagonista di un altro scivolone in diretta tv era stata invece al Grande Fratello era stata Carmen Russo, con tanto di lingerie in bella mostra.

