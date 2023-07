Il ministro Sangiuliano e Geppi Cucciari al Premio Strega, è pioggia di meme sui social

ROMA – La gaffe del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Premio Strega ha scatenato gli inevitabili meme sui social. Il ministro, giovedì sera, in qualità di giurato ha votato per la finale del Premio Strega 2023 e nel corso della diretta televisiva ha avuto uno scambio di battute con la conduttrice Geppi Cucciari: “Ho ascoltato le storie che sono espresse in questi libri che sono finalisti questa sera. Sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere. Ecco, proverò a leggerli“, ha detto Sangiuliano. Alle parole del ministro è seguito lo stupore di Cucciari: “Ah, non li ha letti?”. Il confronto poi continua con Sangiuliano che ha concluso: “Sì li ho letti perché ho votato però, come dire, voglie approfondire questi volumi”. L’affondo della conduttrice non si è lasciato attendere: “Cioè, oltre la copertina”.

IL VIDEO DELLA GAFFE DI SANGIULIANO

Ed è proprio l’affondo ironico di Cucciari che ha scatenato l’ironia degli internauti e, soprattutto, la faccia incredula della conduttrice alla risposta del ministro: “È il meme dell’anno“, scrivono su Twitter.

I MEME SUI SOCIAL

In quegli occhi c’è tutta l’incredulità mista a disprezzo con cui noi operatori della cultura e dello spettacolo vorremmo guardare il ministro #Sangiuliano. Geppi cara, grazie di esistere. pic.twitter.com/5M854JfEbp — Sara Barbieri (@sapi_enza) July 7, 2023

E c’è anche chi prevede un futuro incerto per la comica e conduttrice di Rai 3 visti gli addii di molti volti di ‘mamma Rai’. Dopo Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer a lasciare l’azienda di Viale Mazzini sarà anche Geppi Cucciari.

RENZI: SANGIULIANO LIBRI NON LI LEGGE, RESTITUISCA 18APP

“Ho capito perché il Ministro Sangiuliano ha scelto di cancellare la 18App: lui i libri non li legge. Li scrive, li giudica ma non li legge. Ieri al Premio Strega è accaduta questa scena. Ministro, fatti perdonare: restituisci ai diciottenni la Card per i consumi culturali. Leggere serve!”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi commentando le parole del ministro al premio Strega.

ORRICO (M5S): DA SANGIULIANO GAFFE DEPRIMENTE

“Ci sarebbe da ridere ed anche di gusto se il fatto in sé non fosse profondamente deprimente. Che livello esprime un ministro della cultura che nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario italiano, afferma di non aver letto i libri che ha votato? Una simile gaffe descrive il livello bassissimo di chi si trova, purtroppo per gli italiani, a rappresentare nelle istituzioni il mondo della cultura. Povera patria”. Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura Anna Laura Orrico.