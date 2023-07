Premio Strega 2023, gaffe del ministro Sangiuliano: ha votato ma non ha letto i libri

ROMA – Alla cerimonia di assegnazione del Premio Strega, in cui ‘Come d’aria’ della scrittrice Ada D’Adamo è risultato il romanzo più votato, era presente anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Nel corso della diretta televisiva su Rai3 Geppi Cucciari si avvicina a uno dei membri della giuria, Sangiuliano appunto, il quale prende a raccontare le sue impressioni sui volumi della cinquina: “Ho ascoltato le storie che sono espresse in questi libri che sono finalisti questa sera. Sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere. Ecco, proverò a leggerli”.

Alle parole del ministro segue lo stupore di Cucciari: “Ah, non li ha letti?”. Il confronto poi continua con Sangiuliano che conclude: “Sì li ho letti perché ho votato però, come dire, voglie approfondire questi volumi”. L’affondo della conduttrice non si lascia attendere: “Cioè, oltre la copertina”.