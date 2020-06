Solo uomini al Tavolo di lavoro sulla ripartenza dopo la pandemia, il ministro Provenzano non partecipa

ROMA – “Me ne accorgo solo ora” ha scritto su Twitter il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, postando la foto con l’elenco dei partecipanti tutto al maschile del Tavolo di lavoro sulla ripartenza dopo la pandemia, organizzato dall’Associazione Mecenate 90. E’ arrivato cosi’ il suo ‘No’ a partecipare, sottolineando come quell’immagine fosse segno “non di uno squilibrio, ma di una rimozione di genere. Mi scuso con organizzatori e partecipanti, ma la parita’ di genere va praticata anche cosi’: chiedo di togliere il mio nome alla lunga lista. Spero in un prossimo confronto. Non dimezzato, pero'”. L’idea di ‘boicottare’ tavoli e convegni in cui non fosse rispettata la parita’ di genere era stata uno dei propositi emersi in occasione del convegno del 5 dicembre scorso, al Senato, in cui DireDonne, la redazione dell’agenzia Dire nata per dare voce al pensiero femminile, aveva festeggiato il suo primo anno di lavoro.