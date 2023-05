Gianni Morandi celebra i 75 anni del Senato con l’Inno di Mameli e suoi successi

ROMA – Gianni Morandi celebra i 75 anni del Senato della Repubblica. Il cantante bolognese si è esibito nell’Aula riunita davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla premier, Giorgia Meloni, intonando l’Inno di Mameli, ma non solo. Il 75mo anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica è stata l’occasione per cantare classici senza tempo – “Uno su mille ce la fa”, “Fatti mandare dalla mamma”, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” e “Un mondo d’amore” – e la hit presentata l’anno scorso a Sanremo, “Apri tutte le porte” nata dalla collaborazione con Lorenzo Jovanotti.

“Un po’ d’emozione c’è anche per uno come me che ha un lungo percorso musicale”, ha dichiarato Morandi, ricordando subito dopo che quando ci fu la prima seduta del Senato nel 1948, “io c’ero già, avevo 3 anni”. Morandi ha colto anche l’occasione anche per omaggiare l’amico Lucio Dalla: “È lì che ci guarda e sorride”. Al termine dell’esibizione una standing ovation dell’Aula ha reso celebrato il cantante.

GUARDA QUI IL VIDEO DI MORANDI CHE SI ESIBISCE IN SENATO: https://webtv.senato.it/webtv_live