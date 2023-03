Il cast di ‘LOL: Chi ride è fuori’: “Se la nostra vita fosse un film vorremmo Favino”

ROMA – Nuovi tormentoni pronti a diventare virali in rete e una nuova ‘arma letale’ per mettere a dura prova i concorrenti. Dopo Posaman, con il volto di Lillo, nella terza edizione di ‘LOL: Chi ride è fuori’ arriva Maccio Capatonda (vincitore della seconda stagione) nei panni di Riposaman: In questa edizione – dal 9 marzo su Prime Video, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios – i concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100mila euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano. “Si impara a mettersi in gioco in un esercizio di improvvisazione e ci vuole molta disciplina per non ridere”, ha detto Paolo Kessisoglu all’agenzia Dire. Per Cristiano Caccamo “è un’esperienza che ti fa mettere in discussione”. Questo show ti permette di “contenere un’eccessiva stima di te stesso, se ne hai”, ha detto Marina Massironi con ironia. “Non è solo una prova fisica, per me che sono un’esordiente è stata anche una prova psicologica perché ho dovuto guadagnare l’interesse dei miei colleghi più navigati e non perdere la loro attenzione”, ha raccontato Marta Filippi. Se qualcuno dovesse fare un film comico sulla loro vita, Luca Bizzarri vorrebbe essere interpretato da “Marina Massironi”, che non le dispiace l’idea di essere raccontata da Aldo, Giovanni e Giacomo nelle tre fasi della sua vita. Cristiano Caccamo e Frank Matano, invece, “da Pierfrancesco Favino” perché “lavora poco”, ha aggiunto Matano con ironia, esprimendo tanta stima per uno degli attori italiani più bravi del cinema italiano. Nel cast anche Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Brenda Lodigiani e Paolo Cevoli. I primi quattro episodi di ‘LOL 3’ saranno disponibili in streaming dal 9 marzo e gli ultimi due dal 16 marzo, con il gran finale.

