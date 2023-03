Non solo sui social, Fedez assente anche alla presentazione di LOL 3: cosa sta succedendo

ROMA – Fedez non si è presentato alla conferenza stampa di ‘LOL: Chi ride fuori 3‘ al Teatro Eliseo. Dopo le polemiche durante il Festival di Sanremo per il bacio con Rosa Chemical e la presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, il cantante e imprenditore non solo si è preso una pausa dai social ma anche dalle uscite pubbliche.

Host del comedy show di Amazon Prime Video insieme a Frank Matano, Fedez non è né intervenuto in collegamento da Milano e né ha inviato un videomessaggio. “Ci segue da lontano”, ha detto Serena Dandini, conduttrice della conferenza stampa.

I CONCORRENTI DI LOL 3

A presentare la terza edizione – disponibile dal 9 marzo su Prime Video – ci hanno pensato Matano, Maccio Capatonda (‘arma letale’ dello show) e i concorrenti: Marina Massironi, Nino Frassica, Luca Bizzarri, Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, Paolo Cevoli, Cristiano Caccamo e Marta Filippi.

NUOVI TORMENTONI E IL RUOLO DI MACCIO CAPATONDA

Nuovi tormentoni pronti a diventare virali in rete e una nuova ‘arma letale’ per mettere a dura prova i concorrenti. Dopo Posaman, con il volto di Lillo, nella terza edizione di ‘LOL: Chi ride è fuori’ arriva Maccio Capatonda (vincitore della seconda stagione) nei panni di Riposaman: “Il suo potere è la voglia di non fare un c***o”, ha detto Maccio, in occasione della conferenza stampa al Teatro Eliseo ‘animata’ da gag comiche, finti giornalisti, una banda musicale, le brasiliane sulle note di ‘Cacao meravigliao’. Nota di merito all’esilarante conduzione di Serena Dandini, iconica e perfetta ‘capitana’ della conferenza.

QUANDO INIZIA LOL 3

In questa edizione – dal 9 marzo su Prime Video – i concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100mila euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez (assente alla presentazione), affiancato dal co-host Frank Matano.

“Questo comedy show è a tutti gli effetti un esperimento sociale. Sì, è un gioco e ci si diverte tantissimo, ma si prova anche un forte senso di inadeguatezza continua nei confronti dei comici, che potrebbero essere i tuoi miti. E poi questa è a tutti gli effetti una prova fisica, mentale e psicologica“, ha raccontato Matano. I primi quattro episodi di ‘LOL 3’ saranno disponibili in streaming dal 9 marzo e gli ultimi due dal 16 marzo, con il gran finale.