ROMA – Un ringraziamento commosso ai suoi fan per i moltissimi messaggi ricevuti. Il compositore Giovanni Allevi dal letto dell’ospedale dove si sta curando per un mieloma ringrazia tutti quelli che gli hanno mandato un messaggio: “Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato. Mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia. Vi voglio davvero bene. Grazie dal profondo del cuore”.

La diagnosi per Giovanni Allevi è arrivata lo scorso giugno dopo che il 53enne marchigiano si è fatto curare per dei dolori lancinanti che aveva alla schiena. “Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono dei potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule- scriveva sui social a settembre- Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere bene cosa dirci, ed essere consapevoli dell’enorme potere che abbiamo”.

