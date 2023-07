Violenza sessuale aggravata in famiglia. Un arresto nel cosentino

ROMA – È gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata commessa in ambito familiare e porto abusivo di armi comuni da sparo l’uomo destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Paola su proposta della locale Procura della Repubblica ed eseguita dai militari della Compagnia carabinieri di Pozzuoli e dai carabinieri di Paola. Da quanto apprende la Dire da fonti qualificate, i reati sarebbero stati commessi a Paola e la denuncia degli stessi è avvenuta a Pozzuoli.

