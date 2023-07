Bufera su La Russa: il figlio Leonardo accusato di violenza sessuale

ROMA – Una denuncia choc travolge il presidente del Senato Ignazio La Russa: il figlio Leonardo è stato accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni. La violenza sarebbe stata consumata proprio nella casa milanese di La Russa. A riportare la denuncia della giovane alla Procura di Milano è il Corriere della Sera.

Il 19enne Leonardo Apache La Russa si è difeso, a quanto si legge sul quotidiano, dicendo che “non c’è stata alcuna costrizione” e che la ragazza sarebbe stata consenziente al rapporto sessuale.

IL RICORDO DELLA RAGAZZA E LA DENUNCIA

Una serata in una discoteca del centro di Milano assieme a un’amica lo scorso 18 maggio, l’incontro con Leonardo La Russa, suo compagno di scuola, due drink e poi il vuoto. Il risveglio nuda nel letto a casa La Russa e la sensazione di aver subito una violenza sessuale.

“Mi disse che ‘aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti’ e che un suo amico, che stava dormendo in un’altra stanza, aveva ‘avuto un rapporto con me a mia insaputa’, dopo che entrambi l’avevano spogliata”, è la testimonianza della ragazza che si legge sul Corriere. Ed effettivamente dopo che esce dalla casa la 22enne si rivolge alla clinica con servizio anti violenze Mangiagalli di Milano, dove le vengono riscontrate un’ecchimosi al collo e una ferita ad una coscia e risulta positiva alla cocaina assunta prima di arrivare in discoteca.

LA RUSSA: MIO FIGLIO LEONARDO NON HA COMPIUTO ALCUN ATTO PENALMENTE RILEVANTE

“Dopo averlo a lungo interrogato ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante”. Ignazio La Russa, presidente del Senato, lo scrive in una nota.

“Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nella mia lunga attività professionale ho sempre riposto fiducia, affinchè faccia chiarezza con la maggiore celerità possibile per fugare ogni dubbio”, prosegue Ignazio La Russa, presidente del Senato.

LASCIA MOLTI INTERROGATIVI DENUNCIA PRESENTATA DOPO 40 GIORNI

“Di sicuro lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni dall’avvocato estensore che – cito testualmente il giornale che ne da notizia – occupa questo tempo ‘per rimettere insieme i fatti'”.

“Lascia oggettivamente molti dubbi il racconto di una ragazza che, per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio“, prosegue La Russa, “un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza. Una sostanza che lo stesso Leonardo sono certo non ha mai consumato in vita sua”.

Inoltre, “incrociata al mattino, sia pur fuggevolmente da me e da mia moglie, la ragazza appariva assolutamente tranquilla”, dice il presidente del Senato.

UNICO RIMPROVERO A MIO FIGLIO AVER PORTATO RAGAZZA A CASA

“Sicura è la forte reprimenda rivolta da me a mio figlio per aver portato in casa nostra una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato. Non mi sento di muovergli alcun altro rimprovero”, conclude La Russa.