Tg Musica, edizione del 7 luglio 2020

NESSUN FUNERALE PUBBLICO PER ENNIO MORRICONE: NON VOGLIO DISTURBARE

“C’è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata: non voglio disturbare”. È lo stesso Ennio Morricone a spiegare al suo pubblico la motivazione dietro il suo ultimo saluto. Nessuna celebrazione in pompa magna o camera ardente. Così desiderava il Premio Oscar e compositore, scomparso in una clinica romana nella notte tra il 5 e il 6 luglio a 91 anni, che proprio pochi giorni prima di morire ha scritto personalmente il suo necrologio. Di Morricone restano le opere immortali, con cui, come ha sottolineato il presidente Giuseppe Conte sui social, “Ci ha fatto sognare, emozionare e riflettere”.

KANYE WEST SI CANDIDA ALLE PRESIDENZIALI AMERICANE

Kanye West concorrerà alle Presidenziali degli Stati Uniti. È questo il nuovo progetto del rapper, che ha annunciato sui social le sue intenzioni. “Ora – ha scritto l’artista – dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro”. Tra i rapper più influenti e pagati al mondo e marito di Kim Kardashian, Kanye in questa nuova avventura avrà l’appoggio del fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Musk. Nel 2018, West aveva sostenuto la campagna di Donald Trump.

I LIVE ESTIVI DI DIODATO AL VIA DALLA VALLE D’AOSTA

È iniziata sabato scorso l’estate live di Diodato. Il cantautore ha dato il via ai suoi “Concerti di un’altra estate” da Saint-Barthélemy, in Valle d’Aosta, a 2 mila metri di altitudine. Un evento all’aperto tutto esaurito, che sarà seguito dai live a Roma in programma per tre giorni dal prossimo 25 luglio all’Auditorium Parco della Musica. Il vincitore della settantesima edizione di Sanremo sarà, poi, a Indiegeno Fest il 4 agosto a Tindari (in provincia di Messina) e il 5 agosto al Teatro Antico di Taormina. I live si chiuderanno il 15 agosto al Cinzella Festival di Grottaglie (in provincia di Taranto).

DA SALMO A IL PAGANTE, IL CONCERTO SI FA IN BARCA

Un concerto in mare aperto, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza Anti Covid. È questa l’ultima tendenza estiva in fatto di live. Una barca che diventa palco privilegiato e gli spettatori che si godono l’evento dalla propria imbarcazione. I primi a sperimentare questa modalità è stato Il Pagante. Il trio, lo scorso weekend, ha presentato dal vivo il singolo “Portofino” nella Baia di Rapallo. Il prossimo appuntamento con un live “acquatico” è per il 18 luglio. Salmo, dopo l’esperienza del festival in barca dello scorso anno, si esibirà con il Red Sea Valley Party in Sardegna, per la precisione a Porto Frailis ad Arbatax.