Marche, cure domiciliari dei pazienti Covid. Acquaroli: “Importante passo avanti”

ANCONA – Per il governatore delle Marche Francesco Acquaroli l’approvazione in giunta delle linee guida aggiornate per le cure domiciliari dei pazienti Covid è “un altro importante passo avanti per il contrasto al virus con l’obiettivo di ridurre la pressione ospedaliera, gestendo efficacemente da casa chi presenta sintomi lievi o moderati”. Il presidente della Regione lo scrive in un post su Facebook ricordando le misure previste dalle nuove linee guida.

“Si stringe la collaborazione tra i medici delle cure primarie e il personale delle Usca, sia rispetto al monitoraggio e alla gestione domiciliare dei pazienti che non richiedono l’ospedalizzazione, sia rispetto all’identificazione precoce dei parametri con i quali verranno suddivisi i pazienti e delle condizioni cliniche e il grado di rischio di evoluzione della malattia sulla cui base verranno seguiti- conclude-. Inoltre lo specifico protocollo terapeutico prevede anche l’uso degli anticorpi monoclonali”.

