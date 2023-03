Problemi di salute per Lewis Capaldi, rimandato il live italiano

ROMA – Dovranno aspettare ancora i fan italiani di Lewis Capaldi. Il cantautore ha rimandato (insieme alla data di Zurigo) lo show che avrebbe dovuto tenere domani sera al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. L’appuntamento è posticipato per problemi di salute dell’artista, colpito da una fastidiosa bronchite.

Quanto è successo, lo ha spiegato lui stesso: “Zurigo e Milano, vi scrivo queste righe col cuore a pezzi. Come molti di voi sanno, nelle ultime serate del tour ho avuto difficoltà con la voce; ieri sera a Stoccolma ho fatto del mio meglio per riuscire a cantare durante lo spettacolo, anche se mi sentivo molto a disagio, perché volevo assolutamente evitare di deludere tutti voi. Sono appena stato da un medico specialista in Svezia che mi ha comunicato che ho la bronchite e che dovrei rimanere a riposo con la voce per almeno 3 giorni per non danneggiarla e poter continuare il tour“.

DATA RIMANDATA A MAGGIO

La data sarà recuperata il 31 maggio, come ha comunicato lo stesso 26enne: “Sono molto dispiaciuto di dover annunciare che gli spettacoli di domani sera a Zurigo e di dopodomani a Milano saranno rimandati, ho già verificato con le venue i giorni liberi a disposizione e le date in cui potrò tornare per suonare a questi spettacoli che non vedevo l’ora di fare! Milano, lo spettacolo si terrà mercoledì 31 maggio, e Zurigo mercoledì 28 giugno“.

I BIGLIETTI

Lewis ha, poi, rassicurato i fan: “Tutti i biglietti già acquistati per gli spettacoli rimangono ancora validi, non c’è bisogno di fare altro. Mi dispiace avervi deluso e questa è l’ultima cosa che avrei mai voluto scrivere. Farò tutto il possibile con il riposo e le cure per essere pronto per Barcellona”. I rimborsi potranno essere richiesti entro e non oltre il 5 aprile al circuito di biglietteria dove è stato effettuato l’acquisto.

LEWIS SI ERA FERMATO QUALCHE GIORNO FA PER I TIC DELLA SINDROME DI TOURETTE

Qualche giorno fa, Capaldi si era dovuto fermare durante uno dei concerti del tour mondiale per alcuni tic dovuti alla sindrome di Tourette di cui soffre. La star britannica stava cantando la hit ‘Someone you loved’. A correre in soccorso il pubblico che ha cantato l’intero ritornello del brano.

LEGGI ANCHE: Diana Del Bufalo e la sindrome di Tourette. Ecco di cosa soffre l’attrice

“La gente crede che sia un cocainomane, ma non è vero- ha spiegato il cantautore al Jonathan Ross Show parlando dei tic dovuti alla malattia neuropsichiatrica- sono diventato il ragazzo immagine della sindrome di Tourette e va bene così, lo accetto volentieri. Pensavo di avere una malattia degenerativa, ma mi è stato detto che avevo la Tourette”.